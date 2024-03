Crise à Gaza : Blinken et Austin expriment leurs inquiétudes auprès de Gantz

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ont exprimé leur inquiétude lors de leurs réunions respectives à Washington avec le ministre de la Guerre Benny Gantz, concernant la situation humanitaire à Gaza.

Blinken "a souligné la nécessité pour Israël d’agir d’urgence pour permettre la livraison d’aide humanitaire à Gaza et d’améliorer la distribution de cette aide à l’intérieur de Gaza". "La situation actuelle est inacceptable et insoutenable", a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, lors d’un point presse. "Alors que les États-Unis font tout ce qu’ils peuvent pour augmenter leurs livraisons à Gaza, Israël doit également prendre des mesures supplémentaires", a affirmé M. Miller. De son côté, Antony Blinken a également "réitéré que les États-Unis continuent de soutenir le droit d’Israël de veiller à ce que les attaques terroristes du 7 octobre ne puissent jamais se répéter", a ajouté son porte-parole.

27a copyright law Israel

Les deux hommes ont discuté des négociations en cours sur la libération des otages qui, selon Miller, dépend désormais de l’acceptation par le Hamas de l’accord qui est sur la table et qui prévoit une trêve de six semaines. De plus, le Pentagone a affirmé que, lors de la réunion précédente de Lloyd Austin avec Benny Gantz, le secrétaire à la Défense a exprimé sa "profonde préoccupation au sujet de la situation humanitaire dans la bande de Gaza". Austin a également réitéré la demande des États-Unis à Israël de présenter un "plan crédible et réalisable pour protéger les civils et faire face à la situation humanitaire" avant de lancer son importante incursion terrestre dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza.