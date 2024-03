Les États-Unis demandent à l’Iran de diluer toute sa matière nucléaire hautement enrichie

Les États-Unis demandent à l'Iran de diluer tout l'uranium qu'il a enrichi jusqu'à 60 %, soit un taux de pureté proche du niveau de qualité militaire d'environ 90 %, dans une déclaration dénonçant de nombreuses mesures nucléaires prises récemment par Téhéran, a rapporté mercredi l'agence Reuters.

Dans un rapport confidentiel adressé aux États membres la semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué que le stock d'uranium enrichi à 60 % avait légèrement diminué au cours du dernier trimestre, l'Iran ayant dilué, une plus grande quantité de ses matières les plus hautement enrichies qu'il n'en avait produites. L'Iran possède encore suffisamment de ces matières, si elles sont encore enrichies, pour alimenter deux armes nucléaires selon la définition théorique de l'AIEA, et suffisamment pour fabriquer d'autres bombes à des niveaux d'enrichissement inférieurs, selon le rapport consulté par Reuters.

Atomic Energy Organization of Iran via AP

"L'Iran devrait réduire la totalité, et pas seulement une partie, de son stock d'uranium enrichi à 60 % et cesser complètement toute production d'uranium enrichi à 60 %", affirment les États-Unis dans une déclaration sur l'Iran à l'occasion d'une réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui compte 35 pays. "Nous restons très préoccupés par le stock d'uranium hautement enrichi que l'Iran continue de conserver", indique la déclaration américaine. "Aucun autre pays ne produit aujourd'hui de l'uranium enrichi à 60 % dans le but revendiqué par l'Iran, et les actions de ce dernier vont à l'encontre du comportement de tous les autres États non dotés d'armes nucléaires signataires du traité de non-prolifération", ajoute le communiqué.