La Suède devient officiellement le 32e membre de l'Otan

La Suède est devenu officiellement ce jeudi le 32e membre de l'Otan, après deux siècles de neutralité puis de non-alignement militaire et deux années de tractations.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en déplacement à Washington, où le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit recevoir officiellement les documents de ratification. Cette dernière avait été obtenue de haute lutte après de longues négociations avec certains membres de l'Alliance. Le drapeau bleu et jaune suédois doit être hissé lundi devant le siège bruxellois de l'Otan.

"Aujourd'hui est un jour véritablement historique. La Suède est désormais membre de l'OTAN", a déclaré M. Kristersson. "La Suède incarne et promeut les valeurs fondamentales qui sont au cœur de l'Otan : la démocratie, la liberté et l'État de droit", a déclaré M. Blinken. La Suède bénéficiera de la garantie de défense commune de l'alliance, en vertu de laquelle une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. La Russie a promis la semaine dernière de prendre des «contre-mesures» en réaction à l'adhésion de Stockholm, qui dépendront «des conditions et de l'ampleur de l'intégration de la Suède à l'Otan».