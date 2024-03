Gaza : les États-Unis vont construire un port temporaire afin d'accroître l'acheminement de l'aide humanitaire

Le président américain Joe Biden annoncera ce jeudi soir qu'il a ordonné à son armée de s'embarquer pour une mission d'urgence afin d'établir un port temporaire au large de la côte de Gaza qui permettra l'acheminement direct de l'aide humanitaire depuis la mer Méditerranée, ont déclaré de hauts responsables de l'administration lors d'une réunion d'information avec la presse.

L'idée d'un corridor humanitaire maritime vers Gaza est évoquée depuis des années, mais n'a jamais vu le jour en raison de la réticence d'Israël et des préoccupations liées au fait que le port de pêche existant de la ville de Gaza n'est pas équipé pour l'accostage de grands navires. Les États-Unis ont relancé la demande de création d'un corridor à la suite de l'incident meurtrier de la semaine dernière, au cours duquel des dizaines de Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient de collecter de l'aide dans le nord de la bande de Gaza.

Convaincus que le meilleur moyen de s'assurer que les civils reçoivent de l'aide est d'inonder la bande de Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, les États-Unis ont largué de la nourriture au-dessus de Gaza à trois reprises depuis samedi dernier et commenceront dans les prochaines semaines à travailler à la mise en place d'un port au large de la côte de Gaza, qui pourra accueillir chaque jour de grands navires transportant des centaines de camions chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris temporaires, selon les responsables de l'administration. Les États-Unis coordonnent leur action avec Israël pour s'assurer que ses préoccupations en matière de sécurité sont prises en compte, ainsi qu'avec les Nations unies et les organisations humanitaires présentes sur le terrain pour veiller à ce que l'aide soit correctement distribuée.