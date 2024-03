La Grande-Bretagne va fournir à l'Ukraine plus de 10 000 drones

La Grande-Bretagne fournira à l'Ukraine plus de 10 000 drones pour l'aider à lutter contre l'invasion russe, a déclaré le gouvernement jeudi lors de la visite à Kiev du ministre de la Défense Grant Shapps.

Le ministère de la défense a déclaré qu'il dépensait 125 millions de livres sterling (160 millions de dollars) supplémentaires pour des "drones de pointe", ce qui porte à 325 millions de livres sterling le montant total de l'aide apportée à l'Ukraine en matière de drones. Cet argent permettra de fournir plus de 10 000 drones aux forces armées ukrainiennes tout au long de l'année, selon un communiqué. "Je renforce notre engagement à armer l'Ukraine avec de nouveaux drones de pointe provenant directement des industries de défense britanniques de premier plan", a déclaré M. Shapps, qui effectue sa troisième visite en Ukraine et qui a rencontré son homologue ukrainien Rustem Umerov et le président Volodymyr Zelensky. La Grande-Bretagne affirme avoir engagé plus de 7 milliards de livres sterling de soutien militaire à l'Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022. Elle a également formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens.