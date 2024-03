Une experte de l'ONU enquête sur le traitement des personnes détenues par Tsahal

Une experte des Nations Unies a déclaré qu'elle enquêtait sur les allégations "de torture et de mauvais traitements" infligés à des détenus palestiniens en Israël, et qu'elle était en pourparlers pour se rendre dans le pays.

S'adressant à l'agence Reuters en marge du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, la Docteure Alice Jill Edwards a déclaré avoir reçu récemment des allégations de torture et de mauvais traitements de Palestiniens détenus en Cisjordanie ou à la suite du conflit à Gaza, où Israël combat le mouvement terroriste Hamas au pouvoir. "Je suis en train d'examiner ces allégations et de mener une enquête pour établir les faits", a déclaré Mme Edwards, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. "J'appelle le Hamas, l'État de Palestine et Israël à déposer leurs armes, à se concentrer sur la paix et à envisager de vivre côte à côte en tant que voisins à l'avenir", a-t-elle affirmé. La mission diplomatique israélienne à Genève n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, mais les forces de défense israéliennes ont nié les allégations de mauvais traitements infligés aux détenus dans le passé, affirmant qu'elles agissaient dans le respect du droit international.

"Aucune empathie pour les victimes du 7 octobre"

Le bureau des droits de l'homme des Nations unies a affirmé avoir reçu de nombreuses informations faisant état de détentions massives, de mauvais traitements et de disparitions forcées de Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza par l'armée israélienne, et avoir enregistré l'arrestation de milliers de personnes en Cisjordanie. Mme Edwards indique qu'elle a également fait part aux autorités palestiniennes, par l'intermédiaire de la mission permanente palestinienne à Genève, d'allégations de meurtres en masse et de mutilations d'otages, ainsi que de violences sexuelles à leur encontre. Elle a affirmé avoir reçu "une réponse décevante" qui "ne montrait aucune empathie pour les personnes qui ont été victimes de terribles atrocités le 7 octobre".