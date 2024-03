7 octobre : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi pour une session sur les violences sexuelles

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira lundi pour une session sur les violences sexuelles perpétrées le 7 octobre par les terroristes du Hamas.

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une session d'urgence lundi pour discuter du rapport publié cette semaine par l'envoyé des Nations unies pour les crimes sexuels, qui décrit en détail les violences sexuelles perpétrées par les terroristes palestiniens le 7 octobre et contre les otages détenus depuis lors.

Cette session a été demandée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, membres du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré dans un communiqué qu'il assisterait à la session avec les parents des otages toujours détenus par le Hamas et qu'il profiterait de l'occasion pour demander à l'ONU de déclarer le Hamas comme une organisation terroriste et d'exiger la libération immédiate des otages. (Le Conseil de sécurité a déjà adopté plusieurs résolutions exigeant la libération des otages).