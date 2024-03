Trump ne donnera pas d'argent à l'Ukraine s'il est élu, affirme Viktor Orban

L'ancien président américain et candidat à la succession de Joe Biden, Donald Trump, n’aidera pas l’Ukraine financièrement dans sa lutte contre la Russie, s’il est à nouveau élu à la présidence, a affirmé le Premier ministre hongrois Viktor Orban, à l’issue d’une rencontre avec le milliardaire américain vendredi en Floride.

"Il ne donnera pas un centime à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et, par conséquent, la guerre prendra fin", a déclaré Viktor Orban à la télévision publique dimanche soir. "Il est évident que l'Ukraine ne peut pas rester debout toute seule". "Si les Américains ne donnent pas d'argent et d'armes, ainsi que les Européens, la guerre sera terminée. Et si les Américains ne donnent pas d'argent, les Européens sont incapables de financer cette guerre par leurs propres moyens, et alors la guerre prendra fin".

Le Premier ministre hongrois a souligné que bien que la question de la manière de conclure la guerre par des négociations de paix suivant un cessez-le-feu, ainsi que celle de la construction d'une Europe stable et sécurisée, demeurent complexes, l'objectif immédiat devrait être d'atteindre la paix. Il a ajouté que Donald Trump disposait des capacités nécessaires pour y parvenir.

Viktor Orban, a refusé d'envoyer des armes à Kiev et a maintenu des liens économiques étroits avec Moscou depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine en 2022. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour la dernière fois en octobre en Chine, malgré les efforts de l'Union européenne pour isoler Moscou.