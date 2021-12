La Tunisie inaugure une ambassade de Palestine à Tunis

Mahmoud Abbas a décoré Kaïs Saïed de la plus haute médaille palestinienne

Le président de la république tunisienne, Kaïs Saïed, et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ont inauguré mercredi le nouveau siège de l’ambassade de Palestine à Tunis.

Le chef de l’État tunisien a réitéré "le soutien de la Tunisie à la Palestine".

"Nous n’avons aucun problème avec les Juifs, mais nous avons un problème avec l’occupant sioniste", a-t-il déclaré.

Mahmoud Abbas a décoré Kaïs Saïed de la plus haute médaille palestinienne, pour son engagement en faveur du peuple palestinien.

En mai dernier lors de la guerre entre Israël et les terroristes de Gaza, plus d'un millier de Tunisiens ont manifesté, rejoints par des partis de gauche et le mouvement d'inspiration islamiste Ennahdha, pour exprimer leur soutien au peuple palestinien, et réclamer une loi punissant les liens avec l'Etat hébreu.

Une proposition de loi qui prévoyait des peines de prison pour les Tunisiens entretenant des liens directs avec Israël, notamment sur le plan commercial, culturel ou sportif, avait été rejetée en 2012 par les députés.

Les manifestants ont appelé le Parlement, où Ennahdha est le principal parti, à voter un texte qui pénaliserait la "normalisation" avec Israël, sans donner de détails sur sa nature.