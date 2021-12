Test de dépistage et autres préparatifs pour un voyage au Kenya

La préparation d'un voyage est devenue une fois de plus extrêmement confuse, surtout pour l’Afrique

Le Kenya a été l'un des premiers pays à ouvrir ses frontières aux touristes étrangers. Toutefois, il existe encore quelques restrictions pour ceux qui souhaitent s’y rendent. Avec la réouverture du monde cet été et cet automne, puis la fermeture à cause de la variante Omicron, la préparation d'un voyage est devenue une fois de plus extrêmement confuse, surtout pour l’Afrique.

Visa Kenya

Même avant la crise sanitaire, les voyageurs européens étaient soumis à l'obligation de visa au Kenya. Heureusement, cela peut se faire facilement en ligne. Pour demander un e-visa pour le Kenya, les voyageurs doivent d'abord remplir un formulaire numérique. Le formulaire contient un certain nombre de questions sur les données personnelles et le voyage en question. Ensuite, les voyageurs doivent télécharger certains documents, tels qu'une photo d'identité, un scan de passeport, une confirmation de réservation pour l'hôtel ou tout autre logement où ils séjournent au Kenya (ou une lettre d'invitation s’ils séjournent chez de la famille ou des amis) et une confirmation de leur vol de retour. Finalement, le visa Kenya sera délivré en moyenne sous une semaine. Le e-visa sera envoyé par courrier électronique.

Les enfants âgés de 16 ans et plus ont également besoin de leur propre visa. Les enfants plus jeunes n'ont pas besoin de demander un visa pour le Kenya, mais ils doivent être munis de leur propre passeport, valable au moins six mois au moment de leur arrivée.

Faire un test de dépistage

Avant un séjour au Kenya, tous les voyageurs (à l'exception des enfants de moins de cinq ans) doivent passer un test de dépistage. Cela doit être fait jusqu'à 96 heures avant le départ et seuls les tests PCR sont acceptés au Kenya. Avant le départ, tous ont besoin du résultat de ce test pour créer un code de voyage de confiance et ceux-ci doivent également pouvoir le montrer en arrivant au Kenya. À l’arrivé au Kenya, la température corporelle des voyageurs ne doit pas dépasser 37,5 °C.

Remplir une déclaration de santé

En outre, il est obligatoire de remplir une déclaration de santé (formulaire de surveillance de la santé des voyageurs) avant le départ. Dans le formulaire de demande de cette déclaration de santé, il est demandé, entre autres, si ces derniers ont des symptômes de coronavirus. Après avoir envoyé le formulaire, une copie de la déclaration sera envoyée par e-mail avec un code QR. Il est par après nécessaire de faire imprimer ce document et l'apporter au Kenya. Le service d'immigration scannera le code QR et ils seront autorisés à entrer dans le pays.

Une fois arrivés au Kenya, les voyageurs peuvent recevoir des questions du ministère de la Santé du Kenya 14 jours après votre arrivée. Cela peut se faire par SMS ou via l'application Jitenge.