Maroc: découverte de vestiges d'une communauté juive datant du 16e siècle

Des centaines de sites juifs vont être restaurés

Des chercheurs d'Israël, du Maroc et de France ont découvert les vestiges d'une petite communauté juive dans les montagnes marocaines, rapporte le Jewish Telegraphic Agency.

Les ruines de la synagogue dans le petit village de Tamanart ont été découvertes lors d'une enquête sur les sites juifs de la région et après avoir parlé à des habitants qui se souvenaient de leurs voisins juifs qui ont quitté la région il y a 70 ans.

Les chercheurs affirment que les Juifs ont vécu ici du 16ème siècle jusqu'au début du 19ème siècle. Ils ont récupéré des écritures, des documents et des amulettes kabbalistes dans la synagogue.

Orit Ouaknine-Yekutieli, chercheur israélienne sur le Maroc moderne à l'Université Ben Gourion du Néguev, a déclaré que la synagogue avait été endommagée mais les chercheurs ont pu récupérer des textes et les transférer vers un emplacement sécurisé pour une analyse plus approfondie.

La découverte intervient quelques semaines après que le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné la restauration de centaines de sites juifs à travers le royaume, et un an après qu'Israël et le Maroc ont annoncé la reprise officielle de leurs relations diplomatiques.

Le plan de restauration comprend le site de Tamanart, ainsi que des cimetières et des centaines de synagogues.