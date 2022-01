Burkina Faso: des militaires annoncent avoir pris le pouvoir

La fermeture des frontières a également été annoncée

Des militaires en uniforme ont annoncé lundi à la télévision nationale avoir pris le pouvoir au Burkina Faso, s'engageant au "retour à un ordre constitutionnel" dans "un délai raisonnable".

Lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui assure désormais le pouvoir, un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de 00h00 (GMT et locales), la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la suspension de la Constitution.

Le coup d'Etat a été fermement condamné par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui dans un communiqué a appelé ses auteurs "à déposer les armes" et à protéger "l'intégrité physique" du président Roch Marc Kaboré.

Quelques heures avant cette annonce, les Etats-Unis avaient appelé l'armée du Burkina Faso à la "libération immédiate" du président Roch Marc Kaboré et à "respecter la Constitution" et "les dirigeants civils" du pays.

"Nous exhortons toutes les parties, dans cette situation mouvante, à maintenir le calme et à rechercher le dialogue pour résoudre leurs griefs", a dit à l'AFP un porte-parole de la diplomatie américaine.

"Le gouvernement des Etats-Unis est au courant des informations selon lesquelles des membres de l'armée du Burkina Faso ont arrêté et détiennent le président Roch Marc Kaboré", a-t-il déclaré.

"Nous appelons à la libération immédiate du président Kaboré et d'autres responsables gouvernementaux, et appelons les membres des forces de sécurité à respecter la Constitution du Burkina Faso et ses dirigeants civils", a-t-il insisté, soulignant que la diplomatie américaine était en contact avec les "partenaires internationaux" mais aussi des responsables du gouvernement burkinabè.

Le parti présidentiel burkinabè a dénoncé lundi une "tentative avortée d'assassinat" du chef de l'Etat, dont le sort restait peu clair après la mutinerie de soldats dans plusieurs casernes du pays. L'Union africaine a fermement condamné une "tentative de coup d'Etat".