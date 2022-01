Soudan: un manifestant tué par les forces de sécurité à Khartoum

Le décès de cet homme de 27 ans porte à 79 le nombre de manifestants tués depuis le coup d'Etat le 25 octobre

Un manifestant a été tué dimanche lors de nouveaux défilés à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan pour dénoncer le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane et réclamer justice et démocratie.

Malgré les soldats en armes bloquant routes et ponts et les blocs de béton installés devant le QG de l'armée et le palais présidentiel à Khartoum, la mobilisation ne faiblit pas, plus de trois mois après le coup d'Etat mené le 25 octobre par le chef de l'armée.

Et ce, malgré la répression qui, depuis le putsch, a fait 79 morts dans les rangs des manifestants, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Le dernier d'entre eux est un homme de 27 ans touché à la poitrine dimanche à Khartoum, rapporte ce syndicat affirmant ne pas pouvoir préciser dans l'immédiat la nature de la blessure.

"Oeil pour oeil", a ainsi crié dimanche la foule à Khartoum avant de quitter les abords du palais présidentiel en fin d'après-midi, et "les militaires à la caserne", ont lancé les manifestants à Kessala et Wad Madani (est), au Darfour (ouest), à Kosti (sud) ou encore à Dongola et Atbara (nord).

Comme à la veille de toute mobilisation contre le pouvoir militaire, les autorités ont de nouveau raflé 45 militants ces trois derniers jours selon les comités de résistance locaux.

Alors que Washington a prévenu que poursuivre la répression pourrait "avoir des conséquences", les autorités ont annoncé avoir "confisqué les armes" de soldats filmés tirant à la kalashnikov sur des manifestants, mais disent avoir encore besoin de témoignages des manifestants.

Une nouvelle fois malgré tout, l'ONU a rappelé que "restreindre la liberté d'expression et de rassemblement mènera à plus de tensions".

"Nous appelons les autorités à laisser les manifestations se dérouler sans violence", plaide encore sa mission à Khartoum.

Toujours privé d'aide internationale en rétorsion au putsch, le pays, l'un des plus pauvres au monde, est de plus en plus divisé.