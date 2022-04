"Israël cherche à transformer l'essence de la question palestinienne", dénonce le ministre tunisien des AE

Il souligne que la cause palestinienne est une question "de droit et de terre", et non d'un conflit religieux

"Les efforts d'Israël pour diviser spatialement et temporellement les lieux saints palestiniens font partie de ses manœuvres pour les judaïser", a averti le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, lors de la réunion du Comité ministériel arabe en Jordanie. M. Jerandi a déclaré que "les efforts des forces d'occupation visent à changer le statut historique et juridique de la ville de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa". "La communauté internationale, a-t-il poursuivi, doit prendre conscience du danger de ces efforts qui visent principalement à changer l'essence de la question palestinienne, selon laquelle il ne serait plus question de terre et de droit mais seulement d'un conflit religieux", a-t-il ajouté. "La question palestinienne doit être au premier plan des préoccupations de la communauté internationale", a estimé le ministre. Il a exprimé "le rejet total de la Tunisie de continuer à traiter les autres questions internationales liées aux agressions avec différentes échelles", dans une référence apparente à la réponse mondiale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "En Palestine, il y a aussi des attaques quotidiennes et de graves violations des droits de l'homme documentées dans les rapports internationaux des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme qui requièrent l'attention de la communauté internationale, et méritent d'être au premier plan des préoccupations du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et de tous les organes du système des Nations Unies", a dénoncé le ministre. "Ces violations méritent une prise de position internationale pour mettre un terme à cette souffrance qui perdure depuis 74 ans, car il s'agit d'une question de droits et d'un test quotidien pour le monde", a-t-il ajouté. Selon lui, le monde arabe "doit travailler d'une seule voix pour rejeter ces provocations car ces politiques sont funestes, non seulement pour la sécurité et la paix en Palestine ou dans la région arabe, mais aussi pour le monde entier."