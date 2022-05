Israël est un "État maléfique qui doit être détruit" (parti EFF d'Afrique du Sud)

Dans sa déclaration, l'EFF condamne "l'État d'apartheid israélien sadique, cruel et génocidaire"

Israël est un "État maléfique qui doit être détruit de toute urgence", a déclaré le parti communiste de gauche radicale sud-africain Economic Freedom Fighters (EFF) dans une déclaration publiée après les violents affrontements survenus lors des funérailles de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh la semaine dernière.

L'EFF, troisième parti au parlement sud-africain, est une faction panafricaniste qui "s'inspire de la vaste tradition marxiste-léniniste", selon sa constitution. Le parti et son chef, Julius Sello Malema, ont été critiqués pour avoir encouragé les sentiments racistes à l'encontre des Blancs et des Indiens, et Malema lui-même a été condamné à deux reprises pour discours haineux.

Dans sa déclaration, l'EFF condamne "l'État d'apartheid israélien sadique, cruel et génocidaire" pour les mesures prises par la police israélienne contre les émeutiers palestiniens lors des funérailles du journaliste d'Al Jazeera.

Selon la faction de gauche radicale, Israël est un "régime malade, fasciste et inhumain dont les actions éclipsent celles d'un État d'apartheid."

L'EFF a également appelé le gouvernement sud-africain et le président Cyril Ramaphosa à expulser l'ambassadeur israélien du pays, affirmant que la patience du monde a conduit "les sionistes à se croire intouchables."

Le parti a également déploré l'absence de sanctions imposées à Israël qui sont "si facilement imposées" aux États socialistes.

L'EFF soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie, affirmant dans une déclaration publiée cette semaine qu'elle "salue le programme anti-impérialiste de la Russie contre l'alliance guerrière de l'Otan."