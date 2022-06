"Le retour de l'Etat d'Israël en Afrique est une bonne chose" (ex-ministre du Mali à i24NEWS)

"Israël a une grande expérience et le continent africain a besoin de ça"

"Le retour de l'Etat d'Israël en Afrique est une bonne chose car les raisons pour lesquelles les relations avaient été interrompues n'existent plus", a déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali Tiéman Hubert Coulibaly dans l'émission Afrique sur i24NEWS.

"L'épouse du premier président de la République du Mali était partie faire des stages dans des kibboutz en Israël avec l'objectif de se former à des pratiques de développement communautaires. Les relations autrefois étaient fortes", a-t-il rappelé.

Selon l'ex-ministre, Israël et l'Afrique doivent faire "un front commun" dans le développement du domaine économique et a appelé à "reconstruire la relation entre l'Afrique et l'Etat hébreu pour les générations futures".

"Israël a une grande expérience et le continent africain a besoin de ça", a-t-il estimé.

Secteur du high-tech en Afrique en expansion

Steve Tchoumba dirige au Cameroun l'organisation Activespaces, le premier réseau d’incubateurs tech du pays. En 2017, il a commencé une coopération avec Israël.

"Nous sommes très contents que cette relation avec Israël, qui ne date pas d'aujourd'hui, atteigne un autre niveau", s'est-il réjoui sur i24NEWS.

Une conférence était organisée mardi à l’ambassade d’Israël à Paris dans l'objectif de promouvoir le renforcement de la présence de l’État hébreu en Afrique.