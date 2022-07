Somalie: le président souhaiterait consulter le Parlement concernant l'établissement éventuel de relations avec Israël (médias)

Le Somaliland envoie également des signaux en faveur de l'établissement de relations avec Israël

Un porte-parole du président somalien a déclaré samedi que le gouvernement s'apprêtait à consulter le Parlement sur la possibilité d'établir des relations diplomatiques avec Israël, ont rapporté Kan et la Chaîne 12.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud aurait secrètement rencontré l' ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou en Israël en 2016 alors qu'il effectuait son premier mandat, qui s'est terminé en 2017. Le chef d'Etat avait toutefois nié avoir effectué ce voyage.

Lors de sa réélection à ce poste en mai dernier, un diplomate somalien proche du président a déclaré au Times of Israel que son retour au pouvoir était un développement positif pour un processus de normalisation potentiel entre Mogadiscio et Jérusalem.

Israël n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays d'Afrique de l'Est, qui compte quelque 11 millions d'habitants. La Somalie, pays majoritairement musulman sunnite et membre de la Ligue arabe, n'a jamais reconnu l'État d'Israël.

Ces dernières années cependant, des informations sporadiques ont fait état de liens croissants entre Israël et la Somalie.

En plus de la réunion signalée entre Hassan Sheikh Mohamud et Benyamin Netanyahou, une autre rencontre a eu lieu à Jérusalem en décembre 2015, impliquant des représentants du ministère de l'Économie et des responsables somaliens, selon un haut responsable proche du président africain.

La Chaîne 12 a par ailleurs rapporté que Muse Bihi Abdi, le président du Somaliland, une région autonome du pays, avait récemment déclaré à des responsables américains qu'il envoyait des signaux à Israël en vue de l'établissement de relations diplomatiques, mais que ces ouvertures étaient restées jusque-là sans réponse.