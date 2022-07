L'UE affirme avoir des preuves que certains de ses fonctionnaires ont été ciblés par le logiciel espion NSO

La société de sécurité israélienne a indiqué qu'elle était prête à apporter son aide à l'enquête

Des fonctionnaires de l'Union européenne ont trouvé des preuves que leurs téléphones ont été ciblés par le logiciel espion de surveillance Pegasus développé par la société de sécurité israélienne NSO Group, a rapporté mercredi l’agence Reuters.

Dans une lettre adressée au législateur européen Sophie in 't Veld par le commissaire européen à la justice Didier Reynders, celui-ci a déclaré avoir été averti l'année dernière par le géant technologique Apple que son iPhone avait pu être ciblé par des pirates informatiques.

Cet avertissement a déclenché une enquête plus large qui a abouti à la découverte de preuves que d'autres fonctionnaires européens ont été ciblés par des pirates utilisant la technologie de surveillance israélienne.

Sophie In 't Veld a déclaré à l'agence de presse qu'il était crucial d'identifier les auteurs qui avaient ciblé Reynders et la Commission européenne, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un État membre de l'UE, ce qui provoquerait un énorme scandale et aurait des implications importantes pour l'organisation.

NSO Group, qui avait souligné qu'il n'était pas responsable des tentatives de piratage présumées de fonctionnaires européens, a déclaré à Reuters qu'il serait prêt à apporter son aide à l'enquête.

"Notre assistance est d'autant plus cruciale qu'il n'y a jusqu'à présent aucune preuve concrète qu'une violation a eu lieu", a déclaré un porte-parole de NSO. "Toute utilisation illégale par un client visant des activistes, des journalistes, etc. est considérée comme un grave abus."

L'enquête a récemment conclu que 14 États membres de l'UE avaient acheté le logiciel espion israélien.