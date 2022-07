Variole du singe: l'Afrique ne dispose toujours pas de doses de vaccin malgré les décès

L'Afrique est le seul continent à enregistrer des décès dus à cette maladie

L'Afrique n'a toujours pas reçu une seule dose du vaccin contre la variole du singe, alors qu'elle est le seul continent à avoir enregistré des décès dus à cette maladie, qui vient d'être déclarée urgence mondiale, a annoncé jeudi son agence de santé publique.

"Faisons parvenir les vaccins sur le continent", a déclaré Ahmed Ogwell, chef par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, lors d'un point de presse hebdomadaire. Il a décrit une situation où le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, est à nouveau laissé pour compte en matière d'accès aux doses, faisant écho à la situation de la pandémie de Covid-19.

Il y a moins d'une semaine, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variole du singe était une situation "extraordinaire" qualifiée d'urgence sanitaire mondiale.

À ce jour, plus de 20.000 cas ont été signalés dans 77 pays. Plus de 2.100 cas de variole du singe ont été enregistrés dans 11 pays africains et 75 personnes sont décédées, a indiqué le directeur du CDC Afrique.

Bien que la variole du singe soit présente dans certaines régions d'Afrique centrale et occidentale depuis des décennies, elle n'était pas connue pour déclencher de grandes épidémies au-delà du continent ou pour se propager largement parmi les populations jusqu'en mai. Mais les autorités ont détecté des dizaines d'épidémies en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs.

La course mondiale est désormais lancée pour obtenir des doses de vaccin contre la variole du singe. La Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, a garanti l'achat de 160.000 doses de vaccins contre cette maladie. Mercredi, les autorités sanitaires américaines ont indiqué que près de 800.000 doses de vaccin contre la variole du singe seraient bientôt disponibles pour la distribution après "des semaines de retard".