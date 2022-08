Maroc: inauguration du musée de la mémoire juive à Tanger

Le musée s'étend sur plus de 260 mètres carrés

L'inauguration du musée de la mémoire juive (Beit Yehuda) a eu lieu ce vendredi à Tanger au Maroc, après un vaste processus de restauration et de réparation de la synagogue "Al-Sayagh" dont la construction remonte à la fin du XIXe siècle.

Le bâtiment de la synagogue "Al-Sayagh" a fait l'objet d'une réhabilitation dans le cadre du programme de valorisation de la ville ancienne de Tanger et de la restauration de tous les lieux de culte, qui sont des espaces à charge culturelle particulière, supervisés par les directives du roi du Maroc Mohammed VI, l'Agence pour le développement des provinces du Nord en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication .

L'espace de la synagogue juive "Al-Sayagh" avait été négligé pendant plus de 60 ans et menaçait de s'effondrer à tout moment, avant qu'il ne soit décidé de le restaurer en respectant pleinement les formes géométriques et les composantes de base du site religieux et historique.

Sa restauration a coûté environ deux millions de dirhams (192.000 euros) et a été financée par le ministère de la Culture, le gouverneur de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mahdia, le chef du conseil de la région Omar Mourou et le secrétaire général du Conseil des communautés juives du Maroc, Serge Berdugo.

Anjara Abdel-Khalek Al-Marzouki, directeur général de l'Agence pour le développement des provinces du Nord, Mounir Al-Bouisfi, la Fondation nationale des musées, des élus, des personnalités civiles, des représentants de la communauté juive du Maroc et de la société étaient présents à l'inauguration.

Parallèlement aux travaux de réhabilitation de la Synagogue, un comité représentant la communauté juive de Tanger a supervisé le financement et la réalisation de l'espace du Musée Beit Yehuda afin de préserver le patrimoine et de promouvoir la culture juive "Megurachim" implantée dans la région nord du Royaume.

Par ailleurs, le Secrétaire général du Conseil des Communautés juives au Maroc, Serge Berdugo, a confirmé à i24NEWS que "l'ouverture de ce haut lieu culturel reflète, d'une part, l'attention que le Commandeur des Fidèles, Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde aux Juifs, et reflète, d'autre part, la diversité culturelle et civilisationnelle du Maroc et le métissage de toutes les composantes de la civilisation marocaine, dont le patrimoine et la culture juifs représentent une part importante".

M. Serge Berdugo a ajouté que "l'ouverture de ce lieu, qui constitue un pont civilisationnel reliant le passé et le présent tout en contribuant à donner une valeur ajoutée à la ville de Tanger sur le plan culturel et touristique, qui est devenue une attraction particulière, met en valeur l'authenticité multiculturelle du Maroc et sa profondeur spirituelle et religieuse."

Par ailleurs, un chercheur dans le domaine de l'histoire de Tanger et responsable de l'association Bougaz, Rachid Tafersiti, a déclaré à i24NEWS que "l'ouverture du musée de la mémoire juive dans la vieille ville enrichit les composantes de la civilisation marocaine dans le nord du pays, et donne une vision globale des particularités de la communauté juive dans le nord du Maroc."

"Al-Sayagh" renforce le statut culturel de Tanger et permet aux habitants et aux visiteurs de la ville de connaître de près le patrimoine juif marocain, l'histoire de la communauté juive du nord, leurs coutumes, leurs traditions et leurs pratiques religieuses.

Le musée, qui s'étend sur plus de 260 mètres carrés, comprend des salles d'exposition et des couloirs où sont exposés des costumes et des ornements juifs traditionnels, ainsi que des photos et des objets de collection de Juifs ayant vécu au Maroc au cours du siècle dernier. Le musée compte également une boutique de souvenirs. Un centre d'études et de recherches consacré aux Juifs Sépharades dans le nord du Maroc devrait bientôt voir le jour.

Said Affassi est journaliste pour le site en arabe d'i24NEWS