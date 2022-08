Tunis rappelle à son tour son ambassadeur au Maroc, et réfute les accusations d'"hostilité" de Rabat

Tunis assure "sa totale neutralité sur la question du Sahara dans le respect de la légitimité internationale"

La Tunisie a à son tour rappelé samedi son ambassadeur à Rabat pour consultations, réfutant les accusations marocaines d'hostilité” envers le Maroc et d'atteinte aux intérêts des Marocains.

Cette annonce intervient au lendemain d'une décision similaire des autorités marocaines après l'accueil à Tunis du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, accueilli vendredi à sa descente d'avion par le président tunisien Kais Saied, au même titre que les présidents et chefs de gouvernement venus assister au 8ème Sommet de la TICAD (forum de coopération Japon-Afrique) qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août.

Les deux hommes se sont ensuite entretenus dans le salon présidentiel de l'aéroport, tandis que le président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), autoproclamée par le Front Polisario, réclame l'indépendance du Sahara - ex-colonie espagnole considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU et contrôlé à près de 80% par Rabat - oppose depuis des décennies le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie voisine.

“Après avoir multiplié récemment les positions et actes négatifs à l’égard du Royaume du Maroc et de ses intérêts supérieurs, l’attitude de la Tunisie dans le cadre du processus de la TICAD vient confirmer de manière flagrante son hostilité”, peut-on lire dans un communiqué de la diplomatie marocaine.

"La Tunisie, contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies, a décidé unilatéralement d’inviter l’entité séparatiste”, a-t-il été ajouté.

Tunis a de son côté assuré avoir "maintenu sa totale neutralité sur la question du Sahara dans le respect de la légitimité internationale", prônant une "solution pacifique et acceptable par tous".

"La Tunisie respecte les résolutions des Nations Unies et celle de l'Union africaine", a précisé le ministère des Affaires étrangères tunisien, soulignant: "Contrairement à ce qui a été dit dans la déclaration marocaine", la RASD avait reçu une "invitation directe" du président de la Commission africaine.