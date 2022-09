Maroc : soupçons de graves abus au sein de la représentation israélienne

Si les faits sont avérés, ils pourraient entraîner un grave incident diplomatique avec le Maroc

Le ministère israélien des Affaires étrangères a ouvert une enquête concernant de graves soupçons d'irrégularités au sein de la mission diplomatique d'Israël au Maroc. Au centre de l'affaire se trouvent des allégations de harcèlement, d'exploitation de femmes, de disparition de cadeaux et de conflits aigus.

Selon la Chaîne 2 qui a révélé l'affaire ce lundi, de hauts diplomates et hommes politiques israéliens seraient impliqués.

L'enquête se concentre sur la conduite du chef de la mission, David Govrin, ex-ambassadeur d'Israël en Égypte et qui est aujourd'hui le chef de la mission au Maroc. En raison des soupçons faisant l'objet d'une enquête, une délégation comprenant un certain nombre de hauts fonctionnaires, dont l'inspecteur général du bureau, Hagai Behar, a été dépêchée à l'ambassade au Maroc la semaine dernière.

Le ministère des Affaires étrangères enquête sur des allégations d'exploitation de femmes locales par un haut représentant de l'ambassade, de harcèlement sexuel et d'allégations d'autres atteintes à la pudeur. Il s'intéresse également à un cadeau de valeur provenant de la maison royale marocaine reçu lors des célébrations de la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, et qui se serait volatilisé, sans que cela ait été signalé, selon les plaintes reçues par le ministère des Affaires étrangères.

Le bureau enquête enfin sur un conflit au sein de l'ambassade entre le chef de la mission, David Govrin, et l'officier responsable de la sécurité et du bon fonctionnement de la mission israélienne, ainsi que sur une autre histoire étrange concernant un homme d'affaires nommé Sami Cohen, impliqué dans l'organisation d'événements officiels pour les hauts responsables israéliens. Selon les allégations, l'homme, qui serait un proche de David Govrin, aurait initié des réunions de hauts responsables israéliens avec des représentants officiels, même s'il n'occupe aucun poste officiel.

Parmi les diverses plaintes et revendications, ce qui alarme le plus les responsables du ministère des Affaires étrangères sont évidemment les graves allégations d'exploitation des femmes locales et leur harcèlement par un responsable israélien. Si ces affirmations se révèlent exactes, elles pourraient entraîner un grave incident diplomatique dans les relations sensibles entre Israël et le Maroc.

Le ministère des Affaires étrangères israélien s'est contenté d'indiquer que les problèmes étaient "en cours de traitement".

Depuis la reprise des relations entre Israël et le Maroc, scellée par les accords d'Abraham, les deux pays s'emploient à développer une étroite collaboration dans tous les domaines. En raison de différentes difficultés, l'ambassade israélienne officielle dans le pays n'a toutefois pas encore été ouverte.