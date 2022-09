Reportage: un artiste tunisien mélange plusieurs inspirations pour créer une nouvelle calligraphie

"Lorsque je prends le pinceau, je me déconnecte vraiment"

Un artiste tunisien a créé un nouveau genre en mélangeant trois langues différentes rassemblées dans un style moderne de calligraphie.

Mohamed Kilani Tbib, connu sous le nom d'Inkman, a abandonné son école de commerce pour étudier le graphisme lorsqu'il a trouvé un type d'illustration qui l'aide à gérer sa souffrance émotionnelle.

Le langage est plein de beauté inhérente et l'art de la calligraphie porte cette beauté à un niveau supérieur.

Ces illustrations anciennes existent depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, certains artistes comme Inkman, l'utilisent pour créer des chefs-d'œuvre uniques dans l'espoir de créer de l'inspiration.

"Lorsque je prends le pinceau, je me déconnecte vraiment. C'est une sorte de méditation pour moi. Je n'ai pas d'idée en tête, c'est simplement la lettre, le coup de pinceau", a déclaré Tbib.

Dans son studio en Tunisie, Inkman mélange les alphabets arabe et latin pour créer de magnifiques chefs-d'œuvre depuis 8 ans. Tout récemment, il a été choisi pour concevoir le design d'un flacon de parfum pour le géant français des cosmétiques Guerlain.

"Pour moi, la collaboration avec Guerlain est le résultat de plusieurs années de travail et de sacrifices. C'est une grande chance. J'étais sur un nuage tout au long de ce projet. Je suis très heureux de ce que nous avons réalisé", a-t-il dit.

Inkman est considéré par certains comme l'un des talents les plus prometteurs de Tunisie. Il s'est inspiré d'un genre hybride d'illustration appelé calligraffiti ; un mélange de calligraphie traditionnelle et de graffiti moderne et urbain.

Dans un profil publié sur le site de Widewalls, Inkman a déclaré que cette discipline a changé sa vie. La calligraffiti lui a permis de s'exprimer sur la toile et de gérer ses traumatismes.

"La particularité de mon travail est peut-être le style d'écriture. C'est écrit avec des caractères latins, mais dans un style arabesque qui rend ma calligraphie différente de celle des autres," a-t-il confié.

Inkman exhorte tous les artistes en herbe à prendre des risques pour réussir.