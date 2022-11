Maroc: inauguration d'une synagogue au sein d'une université, une première dans le monde arabe

La synagogue "Beit Allah" sera utilisée comme un lieu de prières, de conférences et de rassemblement

Le Maroc est devenu la semaine dernière le tout premier pays musulman à inaugurer une synagogue dans l'une de ses universités.

Dans le sillage des accords d'Abraham qui ont permis à Israël et au Maroc de rétablir leurs relations diplomatiques en décembre 2020, la nouvelle synagogue de l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) a été inaugurée la semaine dernière en présence notamment d'Elie Abadie, le grand rabbin du Conseil juif des Émirats arabes unis et de Magda Haroun, présidente de la communauté juive égyptienne.

C'est au président de la communauté juive de Marrakech-Essaouira Jacky Kadoch qu'est revenu l'honneur d'installer la mezouza sur la porte de l'édifice.

L'inauguration de la synagogue, baptisée Beit Allah ("Maison de Dieu") est le résultat des efforts de l'Association Mimouna, une organisation marocaine musulmane qui promeut l'héritage juif du pays, et de la Fédération sépharade américaine, qui a des bureaux dans le royaume et aux Émirats arabes unis.

Le fondateur et président de Mimouna, El Mehdi Boudra, a indiqué que des rouleaux de la Torah et des articles religieux ont été donnés par les communautés juives de Fès et de Marrakech.

"Ce n'est pas une grande synagogue, mais elle peut accueillir un minyan [le quorum de 10 hommes requis pour les services de prière juifs publics]", a-t-il précisé.

La synagogue a été construite à côté d'une nouvelle mosquée, les deux édifices étant séparés par un simple mur, afin de symboliser la coexistence marocaine.

Boudra a indiqué à Media Line que la culture juive joue un rôle majeur dans l'histoire et l'identité du Maroc et que la synagogue a la pleine bénédiction du roi.

"Le judaïsme marocain fait vraiment partie de la société marocaine depuis 2 000 ans. Le Maroc est aussi une terre juive et nous célébrons traditionnellement la diversité du Maroc", a-t-il déclaré.

El Mehdi Boudra a ainsi rappelé que Mohammed VI a restauré 167 cimetières juifs et 20 synagogues dans tout le pays au cours des 10 dernières années.

La première prière au sein de la synagogue a été menée en présence de membres des communautés juives de Marrakech et de Fès, ainsi que d'étudiants musulmans.

Selon le rabbin Abadie, "la synagogue sera utilisée comme un lieu de prières, de conférences et de rassemblement pour les étudiants juifs en particulier et pour tous les étudiants qui souhaiteraient participer à ces événements et activités."

Bien que l'Université polytechnique ne compte actuellement aucun étudiant juif, elle a "récemment conclu plusieurs partenariats de recherche avec des institutions israéliennes et prévoit un afflux d'étudiants juifs."

En mars dernier, l'établissement a signé un accord avec le Technion (Institut israélien de technologie basé à Haïfa) afin de faire progresser la coopération académique entre les deux écoles.

La communauté juive marocaine, estimée aujourd'hui à 3.000 personnes, reste la plus importante d'Afrique du Nord.