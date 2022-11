Un chef de la mafia israélienne arrêté en Afrique du Sud

Le mafieux de 46 ans est rattaché à un groupe criminel israélien appelé l'Organisation Abergil

La police sud-africaine a déclaré jeudi avoir arrêté un chef de la mafia israélienne recherché pour complot et tentative de meurtre lors d'un raid matinal dans une banlieue cossue de Johannesburg.

Le mafieux arrêté est Yaniv Ben Simon, 46 ans, bras droit du célèbre criminel Yitzkhak Abergil, et figure sur la liste des notices rouges d'Interpol depuis 2015, a indiqué la police dans un communiqué.

Une notice rouge est une demande adressée aux forces de l'ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire.

Soupçonné notamment d'être impliqué dans le meurtre du chef de l'organisation criminelle Felix Abutbol, Yaniv Ben Simon a été inscrit sur la liste des personnes recherchées par Interpol en 2015.

Avshalom Sassoni/FLASH90 Yitzhak Abergil, membre de la famille mafieuse israélienne Abergil, au tribunal de Tel-Aviv

"Selon les autorités israéliennes, le suspect fait partie d'un gang qui se livre au trafic de drogue, à l'extorsion et à d'autres activités criminelles", a indiqué la police sud-africaine, qui a également mentionné deux incidents au cours desquels le suspect aurait placé des bombes sous et au-dessus du véhicule d'une victime.

"Au cours d'une opération de police tôt le matin, les forces de l'ordre se sont rendues à une adresse identifiée à Bryanston, ont appréhendé le suspect et sept autres personnes et saisi 12 armes à feu dont 5 fusils d'assaut et 7 pistolets et 40 000 dollars américains", ajoute le communiqué.