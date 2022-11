La Ligue musulmane mondiale prévoit d'inaugurer des musées itinérants dans divers pays

Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI du Maroc, la Ligue Musulmane Mondiale a lancé le premier musée itinérant d'artefacts du Musée de la Vie du Prophète à Rabat. L'inauguration s'est déroulée en présence du prince héritier marocain Al-Hassan bin Mohammad VI ; le secrétaire général adjoint du MWL, Abdulrahman Al-Zaid ; le secrétaire général de l'Association des savants Muhammadiyah au Maroc, le Dr Ahmad Al-Abadi ; et le secrétaire du conseil d'administration de l'Exposition internationale et du Musée de la vie du prophète et de la civilisation islamique, Cheikh Nasser Al-Zahrani.

MAP / AFP Le roi du Maroc Mohammed VI, son frère frère le prince Moulay Rachid à droite, et son fils le prince héritier Moulay Hassan à gauche, à Rabat, le 20 août 2022

Le Musée de la vie du prophète et de la civilisation islamique a ouvert ses portes à Médine en 2021 et propose une introduction à la vie du prophète Mahomet. La Ligue musulmane mondiale prévoit d'inaugurer des musées itinérants dans divers pays, en veillant à ce qu'ils soient équipés de la même technologie de pointe que le musée original de Médine, y compris la réalité virtuelle et l'imagerie 3D pour reconstituer de nombreux biens personnels du Prophète.

Répartis sur 5 000 m2, les 25 espaces du musée utilisent les technologies les plus avancées pour placer le visiteur en immersion totale au coeur des grandes heures et des principales réalisations de la civilisation islamique. Un espace est consacré aux 99 noms d’Allah tandis qu'un autre expose une collection de livres et d’instruments d’astronomie et d’observation de la terre qui démontrent le rôle de précurseurs des savants musulmans. Un pavillon est également consacré à la médecine, discipline dans laquelle les musulmans ont également été des pionniers, enfin, un dernier est consacré à la vie des autres prophètes, et de leur description dans le Coran.

Autre particularité, le musée est ouvert 24h sur 24 et les visites se font en anglais, arabe, espagnol, ourdou, français, turc et indonésien.