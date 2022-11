Au Maroc, le Rick's Café ressuscite le classique hollywoodien "Casablanca"

"Ce lieu est une expérience unique, nostalgique et romantique, il faut la vivre une fois dans sa vie"

"Play it again, Sam". Wendy, Alexandra et Tony ont fait le voyage au Maroc depuis le Canada, l'Espagne et l'Irlande pour vivre "l'expérience" du Rick's Café, une réplique du mythique night-club du classique hollywoodien "Casablanca" sorti en pleine Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

Dans ce film culte, le Rick's Café est le théâtre de la romantique histoire d'amour entre Rick Blaine et Ilsa Lund - incarnés par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman - qui se rencontrent à Casablanca, sous le régime de Vichy en 1941.

Adalberto ROQUE / AFP Affiche du légendaire film Casablanca

Même si aucune scène du mélodrame de Michael Curtiz (1942) n'a été filmée au Maroc, en 2004, une ex-diplomate américaine, Kathy Kriger (décédée en 2018) a eu l'idée de récréer le night-club à Casablanca. Succès immédiat: le restaurant et son bar sont devenus une attraction obligée pour les touristes du monde entier.

"Je tenais absolument à venir ici. L'ambiance est fascinante", confie Wendy, une Canadienne de Vancouver. "Ce lieu est une expérience unique, nostalgique et romantique, il faut la vivre une fois dans sa vie", s’enthousiasme cette cinéphile. Alexandra, elle, n'a pas vu le film mais elle n'en demeure pas moins "fascinée" par son univers reconstitué. "Dans mon imaginaire, la ville de Casablanca est associée au Rick's Café", ajoute cette Espagnole.

Des Irlandais avouent ne pas être de grands cinéphiles mais ils connaissent néanmoins par coeur les répliques cultes du film. "We will always have Paris (Il nous restera toujours Paris)", lance l'un d'eux, en référence à l'escapade amoureuse de Rick et Ilsa, avant que Paris ne tombe aux mains des Allemands en 1940.