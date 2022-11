COP27 : "Le Maroc se veut une locomotive de la transition énergétique" (ministre marocaine sur i24NEWS)

"Il y a énormément de chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler avec Israël"

Un partenaire fiable pour l’Europe et solidaire de ses voisins du Sud : c’est avec cette étiquette que le Maroc a participé à la récente COP27, sous la houlette de sa ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Invitée du magazine Mag’hreb sur i24NEWS, celle-ci s’est réjouie de la résolution finale adoptée par le sommet de l’ONU sur le climat qui a eu lieu en Egypte, à Charm el-Cheikh.

"En contraignant les pays pollueurs du Nord à indemniser les pays du Sud qui polluent beaucoup moins mais paient le plus lourd tribut environnemental, la COP27 a pris une décision historique que la société civile et les pays les plus fragiles attendaient depuis plus de 30 ans", souligne la ministre. Selon elle, l’un des aspects les plus importants de ce texte réside dans les questions qu’il pose, notamment à propos du degré de vulnérabilité.

"Les degrés de vulnérabilité vont des financiers qui refusent ou ne veulent plus prendre en charge le risque climatique, aux pays frappés de plein fouet par des sécheresses ou des inondations impactant leur économie, jusqu’à ceux qui pourraient disparaitre d’ici la fin du siècle – jusqu’à 25% des pays membres de l’ONU", pointe Leila Benali. "L’humanité va désormais se poser des questions d’immigration, de souveraineté, de citoyenneté qu’elle ne s’est jamais posées dans son histoire."

Et Rabat affirme qu’il veillera à ce que les engagements des pays riches soient tenus. "Le Maroc, en tant que président de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, va s’assurer que la voix des pays en développement soit réellement entendue, et que la charge du changement climatique sur l’environnement soit prise en compte sur la question des pertes et dommages", affirme la ministre marocaine.

Interrogée par Cyril Amar sur cette contradiction apparente entre la grande dépendance énergétique du Maroc - qui importe des énergies fossiles à tour de bras -, et le très ambitieux plan de transition énergétique du pays, Leila Benali a insisté sur la notion clé de transition.

"Le Maroc est en transition énergétique, numérique et sociale mais aussi en transition entre un ancien et un nouveau modèle de développement. Et dans cette transition entre nouveau et ancien, le pôle énergétique est crucial", dit-elle. "Notre trajectoire est en marche. Nous voulons confirmer notre engagement pour un taux d’énergies renouvelables de 52% d’ici 2030, et nous disposons de tous les ingrédients nécessaires pour cela. Nous voulons aussi créer des métiers d’avenir dans l’énergie, notamment centrés autour de l’hydrogène vert."

Leila Benali explique ainsi que le royaume mise sur une stratégie énergétique triangulaire : l’essor des énergies renouvelables, le développement de l’efficacité énergétique et l’intégration régionale.

Le Maroc, classé par Berlin parmi les cinq meilleurs partenaires énergétiques pour l’Europe, a également signé lors de la COP27 un mémorandum avec l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Portugal pour faire du commerce d’électrons verts et développer les marchés ad hoc.

Le royaume se veut aussi le "grand frère vert" de ses voisins. "La solidarité du Maroc envers ses voisins se traduit par un développement de la coopération Sud-Sud à travers des échanges de capacités, de formation, de projets et de financements. Le pays endosse une sorte de rôle de médiateur entre le Nord et le Sud", note la ministre.

Qu’en est-il de la coopération énergétique avec Israël ? "Des discussions formelles se tiennent dans le domaine de la coopération énergétique. Aujourd’hui nous disposons du cadre approprié pour pousser divers types d’investissement dans les domaines des énergies renouvelables, des énergies nouvelles et dans le R&D avec nos partenaires israéliens. Nous mettons par exemple l’accent sur la création d’énergies nouvelles autour du dessalement de l’eau. Il y a énormément de chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler avec Israël", se félicite Leila Benali.