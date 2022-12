Sénégal : rencontre historique entre le président Sall et le chef de la communauté druze en Israël

La visite du leader druze s'inscrit dans le cadre d'une conférence interreligieuse

Une rencontre historique entre le président du Sénégal Macky Sall et le chef de la communauté druze en Israël a eu lieu ce jeudi. L'ambassadeur de l'Etat hébreu à Dakar, Ben Borgel, était également présent.

La réunion a été l'occasion d'aborder les questions liées aux relations mutuelles entre Israël et le Sénégal, la coopération dans divers domaines ainsi que les différents défis mondiaux. Le leader de la communauté druze, Cheikh Muafek Tarif, a par ailleurs remis au président du Sénégal, qui dirige actuellement l'Union africaine, une invitation officielle au nom du président Isaac Herzog à se rendre en Israël.

Présidence Sénégalaise Visite du leader druze cheikh Muafak Tarif sur l'île des esclaves au Sénégal, le 1er décembre 2022

Macky Sall a souligné lors de cette entrevue l'importance de la relation du pays avec Israël et ses dirigeants, et sa volonté de visiter prochainement l'Etat hébreu et ses lieux saints. Il a également noté lors de la réunion la nécessité d'une paix régionale durable basée sur la modération, le dialogue et la réconciliation. Cheikh Tarif et le président du Sénégal se sont enfin accordés sur le rôle des responsables religieux dans la promotion de la paix entre les nations et l'encouragement d'un discours tolérant.

L'ambassadeur adjoint d'Israël au Sénégal, Walid Gadban, lui-même membre de la communauté druze, a en outre accompagné le cheikh et sa délégation pour visiter le site commémoratif en mémoire de l'esclavage sur l'île des Esclaves, située près de Dakar.

La visite du leader druze s'inscrit dans le cadre d'une conférence interreligieuse organisée par l'ambassade d'Israël au Sénégal, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. L'événement, dont le thème retenu cette année est "Religions et Identités", a réuni des centaines d'ecclésiastiques, universitaires, journalistes et diplomates du Sénégal et du reste du monde.