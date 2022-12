Le Maroc va consacrer près de 12 milliards EUR à des investissements "verts" au cours des quatre prochaines années

Ce nouveau programme ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises étrangères spécialisées

Le Maroc, par m'intermédiaire du Groupe OCP, va investir près de 130 milliards de dirhams (11,7 milliards d'euros), sur quatre ans dans les énergies renouvelables. Le programme d'investissement présenté samedi par le PDG du groupe Mostafa Terrab en présence du Roi Mohammed VI, et qui s'étendra de 2023 à 2027, ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises étrangères spécialisées.

Le Groupe OCP, qui a triplé sa capacité de production d'engrais en dix ans, est aujourd'hui l'un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais phosphatés, et souhaite continuer sur sa lancée. Le programme vise à notamment augmenter la capacité de production d'engrais avec un objectif à long terme de neutralité carbone avant 2040, selon un communiqué du cabinet du roi.

Dans cette perspective, le groupe OCP prévoit d'alimenter l'ensemble de ses installations industrielles en énergie verte d'ici 2027 en investissant massivement dans l'énergie solaire et éolienne. 600 entreprises industrielles marocaines seront soutenues dans ce cadre et généreront 25 000 emplois directs et indirects.

En renforçant cet écosystème vert, l'ambition du Maroc est d'alimenter la nouvelle capacité de dessalement d'eau de mer afin de répondre à la fois aux besoins du groupe OCP et à l'approvisionnement en eau potable et à l'irrigation des zones riveraines des sites du groupe. Premier importateur mondial d'ammoniac, OCP veut diminuer ces achats en investissant dans des sources d'énergie alternatives, notamment l'ammoniac vert et l'hydrogène vert. C'est ce qui lui permettra d'entrer sur le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures.

Le groupe OCP a réalisé un chiffre d'affaires de 56,018 milliards de dirhams (5,2 milliards d'euros) au premier semestre 2022, en hausse de 72 % par rapport à la même période en 2021, en raison de la hausse des prix des matières première consécutive à l'offensive russe en Ukraine.