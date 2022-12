Soudan : militaires et civils signent un accord pour mettre fin à la crise politique (télévision d'Etat)

Parmi les signataires figurent le général Burhane ainsi que plusieurs groupes civils

Les dirigeants militaires et civils soudanais ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'Etat il y a un peu plus d'un an. L'accord, qui s'inscrit dans un processus politique en deux phases, intervient après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre 2021, qui a fait dérailler la transition vers un régime civil. Parmi les signataires figurent le général Burhane ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement, évincés par le coup d'Etat.

Le coup d'Etat du général Burhane a fait dérailler une transition difficile vers un régime civil installé après l'éviction en 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir, resté au pouvoir pendant près de trois décennies.

Depuis, des manifestations quasi hebdomadaires contre le putsh ont lieu dans ce pays frappé par une crise économique et une montée de la violence inter-ethnique. L'accord cadre a été signé par le général Burhane, le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement (FFC) qui ont été évincées lors du coup d'Etat.

Le document a été négocié en présence de responsables des Nations unies, de diplomates occidentaux ainsi que d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, selon la FFC.