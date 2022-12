Chanel présente son défilé Métiers d'Arts au Sénégal

Au menu de cette collection, des motifs géométriques et des formes chères aux années 70

Le défilé Métiers d'Arts de Chanel a eu lieu mardi au Sénégal, dans l'ancien palais de justice de la capitale, Dakar. C'est la toute première fois que la maison de haute couture française organisait l'un de ces défilés en Afrique. Un projet pensé par Karin Viard, directrice artistique de la marque, sur les trois dernières années, et qui s'est donc enfin concrétisé.

Au menu de cette collection, des motifs géométriques et des formes chères aux années 70, avec des notes concédées à l'Afrique au niveau des couleurs, très chaudes, et de la musique, confiée au Sénégalais Obree Daman et à la DJ sud-africaine DBN Gogo.

JOHN WESSELS / AFP Le chanteur Pharell Williams invité du défile Chanel à Dakar au Sénégal, le 6 décembre 2022

Chanel présente depuis 2002 une collection Métiers d'art en dehors du calendrier officiel des défilés, qui met à l'honneur la virtuosité des brodeurs, plumassiers, gantiers et orfèvres dont la maison emploie depuis des décennies le savoir-faire unique.