Des influenceurs israéliens en visite au Maroc pour promouvoir le dialogue

Un groupe d'influenceurs israéliens, qui comptabilise au total plus de 45 millions d'abonnés, était au Maroc cette semaine, pour marquer les deux ans depuis la normalisation des relations entre les deux pays. Sur place, ils se sont joints à de célèbres créateurs de contenu arabes dans les domaines de la musique, du sport, de la mode, de la science et de la comédie, pour former un groupe surnommé « Influencing Peace », affirmant vouloir construire un "pont entre les gens, les opinions et les cultures".

Au cours de ce voyage, organisé par le ministère des Affaires étrangères israélien et le Bureau de la coopération régionale, les influenceurs ont largement documenté leurs échanges sur leurs réseaux sociaux. Cette rencontre coïncidant avec la victoire du Maroc contre le Canada au Qatar, certains Israéliens ont notamment partagé des images des célébrations. Certaines vidéos sont même devenues virales sur les réseaux sociaux marocains, recueillant des centaines de commentaires positifs envers le groupe d'Israéliens, ainsi que des réactions plus négatives.

Dans une vidéo, l'influenceur Idan Matalon a tenu à évoquer ces commentaires négatifs, affirmant qu'il les "comprenait", tout en invitant les internautes à essayer de "mieux comprendre Israël", et en soulignant l'histoire commune du Maroc et du peuple juif. Riwa Aslan, une influenceuse d'origine libanaise, a quant à elle mis en ligne une vidéo en arabe et en hébreu aux côtés de l'influenceur israélien, informant leurs abonnés respectifs de leur présence dans le pays.

Eviatar Ozeri, qui compte près d'un demi-million d'abonnés sur Instagram, a été reconnu dès son arrivée dans le pays. "A l'aéroport, le policier qui a vérifié mon passeport a dit qu'il m'avait vu sur TikTok, et qu'il était ravi que je sois au Maroc", a-t-il déclaré. « Le lendemain, des abonnés m'ont reconnu à Marrakech et m'ont demandé des photos. J'ai pu faire plaisir aux gens même ici. C'est un grand honneur de représenter Israël avec un contenu positif qui rend les gens heureux".

Ido Daniel, qui a conduit la délégation au nom du ministère des Affaires étrangères, a souligné le lien "unique" entre Israéliens et Marocains, et a salué les "collaborations et relations" qui sont nées entre les influenceurs : "C'est un privilège pour nous de créer un pont entre les gens, les opinions et les cultures, à travers des publications sur Instagram et des vidéos Tiktok - c'est l'essence même du pouvoir des réseaux sociaux."

La communauté juive du Maroc, qui compte 3 000 personnes, est la plus importante d'Afrique du Nord, tandis que 700 000 Israéliens d'origine marocaine ont gardé des liens étroits avec le pays.