Une comédie musicale israélienne jouée au Maroc en hébreu pour la 1ère fois

"Bustan Sephardi" est considérée comme l'une des pièces les plus populaires de l'histoire israélienne

Pour la première fois, une comédie musicale israélienne a été jouée en hébreu au Maroc. "Bustan Sephardi" ("Verger espagnol") est une nouvelle version de la pièce originale de 1969 portant le même titre écrite par Yitzhak Navon, qui décrit la vie quotidienne dans un quartier sépharade de Jérusalem dans les années 1930.

L'arrivée de la pièce à Rabat est considérée comme une passerelle potentielle pour de nouveaux échanges culturels entre les deux pays qui ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques en décémbre 2020. L'initiative de jouer la pièce israélienne au Maroc a été prise par Erez Navon, le fils d'Yitzhak. Les Navon sont les descendants d'une famille juive marocaine renommée qui a immigré à Jérusalem en 1742, et Erez s'est donné pour mission d'apporter l'œuvre de son père au pays.

"'Bustan Sephardi' met en lumière la culture des Juifs sépharades qui était mise en sourdine à l'époque [de sa rédaction]", a déclaré Navon. "Mon père a vu le tollé des juifs sépharades qui voyaient leur culture disparaître et être réduite au silence et c'est ainsi que 'Bustan Sephardi' est né."

Avec près de 3 000 représentations depuis ses débuts, "Bustan Sephardi" est considérée comme l'une des pièces les plus populaires de l'histoire israélienne et la pièce la plus ancienne jouée au théâtre Habima de Tel-Aviv.