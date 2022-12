L'Egypte annonce la découverte d'importants gisements de gaz offshore

Les vastes installations de gaz naturel de l'Égypte en Méditerranée sont restées largement inactives depuis le soulèvement du pays en 2011

L'Égypte a officiellement annoncé avoir découvert une importante réserve de gaz naturel dans l'un de ses blocs offshore en Méditerranée orientale. Tandis que le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, a déclaré jeudi dernier à une commission parlementaire que le puits - situé dans le bloc Nargis - était toujours en cours d'évaluation, le bulletin d'information de l'Enquête économique sur le Moyen-Orient affirme que celui-ci contient 3,5 billions de pieds cubes (BCF) de gaz naturel.

Le bloc Nargis est l'un des quatre sites offshore sur lesquels le géant américain de l'énergie Chevron détient des droits d'exploitation. Les vastes installations de gaz naturel de l'Égypte en Méditerranée sont restées largement inactives depuis le soulèvement du pays en 2011, qui a renversé l'autocrate de longue date au pouvoir, Hosni Moubarak. Mais ces dernières années, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a réhabilité et modernisé les installations.

En 2018, l'Égypte a signé un accord de 15 milliards de dollars avec la société israélienne Delek Drilling et son partenaire américain, Noble Energy, pour y transporter du gaz naturel. Le Caire vise ainsi à se positionner comme une plaque tournante de l'énergie et la nouvelle découverte de Nargis devrait contribuer à ces efforts.

Petros Karadjias/AP Le ministre égyptien du pétrole Tarek el-Molla

Chevron est également l'un des partenaires du réservoir de gaz naturel israélien de Tamar, situé à quelque 90 kilomètres à l'ouest de Haïfa. La semaine dernière, les partenaires opérationnels ont annoncé qu'ils avaient approuvé une décision d'investissement finale nécessaire pour procéder à la première phase d'expansion de la production de gaz naturel du champ de Tamar, afin de répondre à la demande intérieure croissante et de stimuler les exportations vers l'Égypte.

Chevron a fourni des détails sur un plan en deux étapes visant à augmenter la production à environ 1,6 milliard de pieds cubes (BCF) de gaz naturel du champ de Tamar pour répondre aux besoins énergétiques d'Israël et exporter du gaz vers l'Égypte et les pays voisins. En juin, Israël, l'Égypte et l'Union européenne ont signé un protocole d'accord qui verra Israël exporter son gaz naturel vers l'Europe pour la première fois. L'accord historique augmentera les ventes de gaz naturel liquéfié aux pays de l'UE, qui visent à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'approvisionnement de la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine. D'après les termes de l'accord passé avec l'UE, Israël enverra du gaz via l'Égypte, qui dispose d'installations pour le liquéfier afin de l'exporter par voie maritime.