La Zambie va avoir son premier rabbin depuis six décennies

Lusaka, la capitale, aura son Bet Habad l'année prochaine

Le rabbin Mendy Hertzel et Rivky s'installeront en Zambie au début de l'année prochaine pour créer un centre Habad et aider la petite mais florissante communauté juive de cette nation d'Afrique australe. La Zambie n'a pas eu de rabbin depuis plus de 60 ans.

"En février de cette année, ils m'ont chargé de me rendre en Zambie et d'étudier la possibilité d'établir une présence permanente de Habad ici. Après un séjour de trois mois, j'ai pu constater que le pays se prêtait bien à l'établissement d'un Beth Habad. Nous allons donc nous installer en Afrique très prochainement, et nous sommes impatients", a déclaré le rabbin Hertzel au média anglophone JNS.

Mendy est originaire des hauteurs du Golan et sa femme est originaire d'Alaska. Le couple de jeunes mariés supervisera les opérations en Zambie, qui rejoindra la centaine de pays et territoires où le mouvement juif hassidique Habad est actif.

On estime que ce pays de près de 20 millions d'habitants compte 100 à150 Juifs. Cette communauté juive possède des racines diverses, notamment des expatriés sud-africains et israéliens travaillant dans diverses professions, tandis qu'environ 30 à 50 personnes sont des citoyens zambiens.

Les premiers juifs à arriver en Zambie étaient des ashkénazes d'Europe de l'Est (principalement de Lituanie) qui ont émigré au 19e siècle, lorsque le pays était une colonie britannique. Quelques séfarades sont également venus, dont la famille Katzenellenbogen d'Allemagne.