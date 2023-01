Des fans de Céline Dion manifestent contre son absence du classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps

Françoise Hardy est la seule chanteuse francophone à figurer dans le classement

Des fans de Céline Dion ont manifesté vendredi devant les locaux du magazine américain "Rolling Stone", pour protester contre l'exclusion de l'artiste canadienne du classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps publié cette semaine et qui a notamment cémébré l'Israélienne Ofra Haza et l'Egyptienne Oum Kalthoum.

La manifestation avait été organisée par un groupe de fans se faisant appeler les "Têtes rouges". Le fondateur du groupe, Lane Besbos, qui était également présent, a déclaré que la plupart des manifestants étaient venus du Canada pour protester. La célèbre animatrice de talk skow canadienne Julie Snyder s'est également jointe aux mécontents, déclarant à propos de la chanteuse : "Elle a remporté un Oscar et un Grammy et on l'a oubliée."

https://twitter.com/i/web/status/1611432370657464320

Le palmarès établi par Rolling Stone consacre Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Mariah Carey dans les cinq premières positions. On retrouve ensuite Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green pour compléter le top 10. Françoise Hardy, seule chanteuse française et même francophone à figurer dans le classement, a fait part de sa surprise sur RTL : "C'est assez incompréhensible, mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter", a-t-elle dit en plaisantant, relevant toutefois à son tour qu'il était "anormal que Céline Dion n'y figure pas".

Cependant, comme l'affirmait en préambule le magazine, ce classement "n’est pas la liste des plus grandes voix", soulignant que les critères retenus étaient l’originalité, l’influence, l’étendue du répertoire de l’artiste et l’impact de son œuvre et de son héritage".