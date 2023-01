Philemon Mulala, ancien footballeur zambien, mutilé à mort par ses propres chiens

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a retiré les trois chiens du domicile du défunt et les a mis dans des refuges

Philemon Mulala, 60 ans, un ancien footballeur zambien sélectionné à six reprises en équipe nationale et ayant joué la majeure partie de sa carrière dans l'équipe des Cape Town Spurs d'Afrique du Sud, a été mordu à mort par ses trois pitbulls. Sa femme l'a trouvé dans un état grave à leur domicile en Afrique du Sud et il a été déclaré mort à l'hôpital.

Selon les médias africains, l'horrible incident a eu lieu le week-end dernier, lorsque, pour une raison inconnue, les trois chiens ont attaqué Mulala et ont commencé à le mordre. Ils lui ont causé des blessures graves et sa femme, qui n'était pas avec lui au moment de l'attaque, s'est empressée d'appeler les secours.

"Nous restons avec de merveilleux souvenirs. Le regretté Philemon nous a honorés sur le terrain", a déclaré le secrétaire général de l'Association de Football de Zambie (FAZ), Adrian Kashala, au journal sud-africain Times Live.

La police sud-africaine a lancé une enquête sur les circonstances de l'incident. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a retiré les trois chiens du domicile du défunt et les a placés dans des refuges.

Mulala avait commencé sa carrière avec l'équipe Mufulira Wanderers en Zambie, avant de déménager en Afrique du Sud en 1980.