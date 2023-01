Des médecins israéliens au Nigeria pour soigner les enfants atteints de cancer des yeux

"Grâce à la mission israélienne, les médecins vont pouvoir garder les enfants en vie, avec un globe oculaire et une vision intacts"

Des médecins israéliens se sont rendus au Nigeria pour traiter des enfants atteints de cancer des yeux, grâce à une méthode révolutionnaire de chimiothérapie ciblée.

Dans le cadre d'une mission humanitaire d'une semaine dans le pays d'Afrique de l'Ouest, une délégation du centre médical israélien Sheba a entrepris d'introduire une forme de chimiothérapie mieux tolérée par les enfants atteints de rétinoblastome, selon les déclarations du Dr Mattan Arazi, docteur en ophtalmologie à l'hôpital Sheba.

La nouvelle méthode de traitement utilisée et enseignée par les médecins israéliens - appelée chimiothérapie intra-aérienne - délivre des doses concentrées de médicaments anticancéreux directement dans la zone touchée de l'œil.

Le Dr Arazi a expliqué comment lui et son équipe ont formé des médecins locaux, et ont conjointement soigné des patients. "C'était à la fois très difficile et gratifiant de traiter ces enfants et de travailler avec des médecins locaux, pour lutter contre cette maladie potentiellement mortelle", a-t-il déclaré. "Malheureusement ces enfants présentent généralement une pathologie à un stade très avancé, en raison d'obstacles tels que l'accès aux soins et à l'éducation, et le financement du traitement", a ajouté l'ophtalmologue.

Le Dr Dupe Popoola, ophtalmologue consultant à l'hôpital universitaire d'Ilorin au Nigeria, a déclaré aux médias que grâce à la mission israélienne, les médecins locaux allaient désormais pouvoir "garder les enfants en vie, avec un globe oculaire et une vision intacts".

"À la fin de notre séjour, nous avons organisé un symposium avec les médecins nigérians, et à la fin de la réunion nous nous sommes tous mis à danser de bonheur sur ce que nous avons réussi à accomplir ensemble", a confié le Dr Arazi.

Alors que le rétinoblastome - qui touche généralement les jeunes enfants - est une tumeur de la rétine rare, elle est pourtant relativement courante dans certaines régions d'Afrique, où le diagnostic tardif entraîne un taux élevé de mortalité.