Première réunion fructueuse du comité de coopération de défense israélo-marocain à Rabat

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération militaire en l'élargissant au renseignement et à la cybersécurité

Le Maroc et Israël ont convenu de renforcer leur coopération militaire en l'élargissant au renseignement et à la cybersécurité, lors d'une réunion bilatérale de défense mardi à Rabat, selon l'armée marocaine. Les deux pays "se sont accordés pour renforcer davantage cette coopération et l'élargir à d'autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique", a indiqué l'état-major des Forces armées royales (FAR) dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à la première réunion du comité de suivi de la coopération de défense israélo-marocain qui s'est déroulée lundi et mardi dans la capitale marocaine, dans le cadre du rapprochement militaire entre les deux pays. La rencontre a été co-présidée par l'inspecteur général des FAR, Belkhir El Farouk, et le directeur du bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense israélien, Dror Shalom.

Les deux parties ont également examiné différents volets de leur coopération, dont "la logistique, la formation et les entraînements ainsi que l'acquisition et la modernisation des équipements", détaille le communiqué. Une coopération "porteuse d'intérêts mutuels et basée sur la confiance et le soutien réciproque", s'est félicité Belkhir El Farouk, le numéro deux de l'armée marocaine.

En novembre 2021, l'ex-ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait signé à Rabat un protocole d'accord encadrant les relations sécuritaires avec le Maroc. Sa visite historique avait été suivie en juillet par celle de l'ex-patron de l'armée Aviv Kochavi, la première par un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien.

Fin juin 2022, des observateurs militaires israéliens avaient participé à l'exercice militaire "African Lion 2022", le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les Etats-Unis. Une première là encore.

Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham qui a vu l'Etat hébreu normaliser ses relations avec plusieurs pays arabes.