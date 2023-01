Colère d'un ministre algérien devant une carte du Sahara

Le ministre algérien s'est opposé à ce que le Sahara apparaisse entre l'Algérie et le Maroc, en tant que territoire marocain

Un ministre algérien a exprimé sa colère à l'égard d'une société saoudienne, lors d'une visite d'affaires, en raison d'une carte accrochée sur le mur sur laquelle le Maroc et la région du Sahara apparaissaient comme un seul territoire. Des activistes algériens ont ainsi fait circuler une vidéo du ministre algérien, Ali Aoun, demandant d'un ton ferme aux responsables de la société saoudienne Tabuk de changer la carte, menaçant de rejeter l'offre saoudienne.

Le ministre aurait déclaré à la délégation : "Vous devez rapidement corriger la carte. Vous êtes ici en Algérie, et vous connaissez la position de l'Algérie sur la question du Sahara." Selon le site d'information Watan, Aoun a également menacé la société de mettre fin au plan d'investissement prévu.

Le Sahara constitue l'une des causes principales de tensions entre l'Algérie et le Maroc, la première reconnaissant le Front Polisario et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, tandis que le Maroc affirme sa souveraineté sur ce territoire.