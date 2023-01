Afrique du Sud : exercice naval avec la Chine et la Russie en février

Ces manœuvres communes se dérouleront au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe

L'Afrique du Sud, qui a toujours refusé de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine, a annoncé jeudi l'organisation en février de manœuvres communes avec les marines russe et chinoise au large de ses côtes. "L'Afrique du Sud va accueillir la marine chinoise et celle de la Fédération de Russie lors d'un exercice maritime multilatéral entre le 17 et 27 février", a confirmé l'armée sud-africaine dans un communiqué.

"Afin de renforcer les relations déjà florissantes entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine", ces manœuvres communes se dérouleront au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay quelque 180 km plus au nord, précise ce communiqué.

"Ce sera la deuxième fois qu'un tel exercice se déroule en présence des trois forces navales, le premier ayant eu lieu en novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud", rappelle l'armée. Ces manœuvres mettront en présence plus de 350 militaires sud-africains "provenant de plusieurs services et divisions" aux côtés de "leurs homologues russes et chinois dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles", précise encore le communiqué.

L'Afrique du Sud, une des puissances du continent, a adopté une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou.

Critiques de l'opposition

Mais le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, estime que le fait d'accueillir des navires de guerre russes montre que le Congrès national africain, ou ANC, au pouvoir, a choisi son camp.

"Alors que notre gouvernement a prétendu être neutre, ce n'est qu'un autre des nombreux incidents où l'ANC a clairement exposé son favoritisme envers la Russie et n'a rien fait d'autre que de montrer et prouver le manque de neutralité du gouvernement dans cette affaire", déclaré Kobus Marais, député et porte-parole de la défense de l'Alliance démocratique sud-africaine. Selon M. Marais, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, autrefois phare de la démocratie, risque de perdre son statut international en se rangeant du côté de ce qu'il appelle "les autocraties les plus méprisables du monde".

L'invasion de Moscou, la plus importante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a été largement condamnée au niveau international. Les gouvernements occidentaux ont imposé à la Russie un isolement diplomatique et de lourdes sanctions et ont fourni des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre.