L'Algérie veut relancer son tourisme

Malgré un énorme potentiel, la contribution du tourisme au PIB est de seulement 1,5 %

Afin de stimuler son secteur touristique, l'Algérie va délivrer des visas à l'arrivée aux touristes qui se voudraient se rendre dans le sud du pays, selon un document du ministère de l'intérieur du pays. Les touristes peuvent désormais organiser leur voyage, y compris les billets et les réservations d'hôtel, par l'intermédiaire de professionnels du tourisme agréés travaillant en Algérie, et doivent être escortés par la police dans la région du sud.

Les complications pour l'obtention d'un visa s'expliquent par sa politique de réciprocité. En effet, tous les citoyens des pays qui imposent un visa pour les Algériens doivent obtenir un visa pour se rendre dans le pays, une procédure lente et difficile, explique le site d'information et de conseils Visa-Algérie.

Cette mesure vise donc à relancer l'industrie du tourisme, gravement touchée par la pandémie de coronavirus, en réduisant les formalités administratives et en facilitant la tâche des visiteurs désireux d'explorer le pays. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique par sa superficie. Elle comprend une grande partie du Sahara, y compris des réserves naturelles et des sites préhistoriques. Elle possède également 1 200 km de littoral méditerranéen et plusieurs villes historiques.

Mais ce pays d'Afrique du Nord accueille beaucoup moins de touristes que ses voisins, le Maroc et la Tunisie, et compte plutôt sur ses vastes revenus pétroliers et gaziers. Le tourisme ne contribue qu'à hauteur de 1,5 % au produit intérieur brut du pays d'Afrique du Nord, ce qui est bien inférieur à celui des pays voisins. Le secteur du tourisme en Tunisie, par exemple, contribue à hauteur de 14 % au PIB du pays. Le secteur de l'hôtellerie en Algérie a également besoin d'une remise à niveau massive, car il dispose de 127 000 lits en 2020, contre environ 231 000 lits chez son voisin oriental, beaucoup plus petit.

Chaque été, plus d'un million d'Algériens traversent la frontière pour passer leurs vacances en Tunisie, où ils disposent d'une gamme de choix plus large à un coût plus abordable. Cependant, le gouvernement algérien est conscient de ces problèmes et prend des mesures pour les résoudre. Il encourage les investisseurs étrangers à financer et à construire des installations touristiques afin de revitaliser le tourisme et d'accroître sa contribution à l'économie du pays.

Récemment, la société qatarie Retaj Hotels and Hospitality a signé un accord avec l'entreprise publique algérienne HTT pour mobiliser des financements. Retaj mettra également à disposition des services de gestion hôtelière pour les 73 hôtels de HTT dans le pays. En novembre dernier, l'Organisation arabe du tourisme a rendu hommage au président algérien pour le rôle de son pays dans le soutien à l'industrie du tourisme dans le monde arabe.