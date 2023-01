Le Burkina Faso demande à la France de retirer ses troupes de son territoire

Le porte-parole du gouvernement burkinabé a tenu à préciser que ce n'était pas la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France

Le Burkina Faso a demandé à la France de retirer ses troupes du pays dans un délai d'un mois, mettant ainsi fin à un accord militaire datant de 2018 entre les deux pays, ont rapporté dimanche les médias. Selon une lettre diplomatique datée de mercredi, le gouvernement burkinabé a enjoint Paris de mettre fin à l'accord qui permettait aux soldats français d'y être stationnés et de combattre sur son territoire.

Toutefois, le Président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche, dans un communiqué, que Paris attendait toujours une confirmation au "plus haut niveau" de la part du pays africain. "Nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré", a déclaré le Président aux journalistes, évoquant le chef de la junte militaire burkinabé Ibrahim Traoré.

Emmanuel Macron a ajouté qu'il y avait une "grande confusion" sur la situation et a appelé à "beaucoup de prudence." Le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a répondu à la télévision nationale que la décision n'était pas motivée par un événement particulier, mais qu'elle relevait de "l'ordre normal des choses."

"Au stade actuel, on ne voit pas comment être plus clair que cela", a-t-il dit, confirmant le délai d'un mois donné aux troupes françaises pour se retirer. Il a tenu à préciser que ce n'était pas la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France et ajouté que son pays attendait toujours le soutien de Paris sous la forme d'équipements militaires.

L'année dernière, les troupes françaises se sont retirées du Mali voisin après la détérioration des relations entre les deux pays. Le Burkina Faso et le Mali sont actuellement gouvernés par des juntes militaires qui ont pris le pouvoir au cours des deux années écoulées.