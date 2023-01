Crise entre Paris et Ouagadougou : un "ras-le-bol" des forces françaises jugées "inutiles"

"Il y a un contexte général de ras-le-bol de l'ancienne puissance impériale colonisatrice"

La crise entre Ouagadougou et Paris s'accentue. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur "pour mener des consultations", au lendemain de l'ultimatum posé par le Burkina Faso à la France. Le pays d'Afrique de l'Ouest a ainsi donné un mois aux forces spéciales françaises pour quitter le pays. Plusieurs centaines de personnes avaient émis le même vœu en manifestant le dans la capitale burkinaise contre la présence française, alors que le pays héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre.

"La junte militaire au pouvoir est adepte du nationalisme souverainiste et antiimpérialiste panafricain, tel que conçu par le célèbre Thomas Sankara, tué en 1987 avec la complicité ambiguë de Paris. Le très jeune président révolutionnaire anti-impérialiste africain est aujourd’hui redevenu à la mode en Afrique de l’ouest et francophone, et les burkinabais nationalistes au pouvoir ne pardonnent pas non plus le fort soutien de la France au président burkinabè Blaise Compaoré jusqu'à 2014. Compaoré est perçu aujourd'hui par le pouvoir anti impérialiste comme le complice du crime de Sankara et même un traître pour l'Afrique indépendante, un agent de la "Françafrique", explique le géopolitologue Alexandre Del Valle.

OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

La junte a donc décidé, pour le moins brutalement, de mettre fin à l’accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes dans ce pays. Et même si le Burkina affirme que les accords diplomatiques entre la France et le Burkina ne sont pas en jeu, les relations entre les deux pays s'annoncent tendues dans un contexte général de rejet de l’impérialisme Français et de multipolarisme.

L'attitude et les actions de la France pointées du doigt

Pour Alexandre Del Valle, ce départ des troupes françaises s'inscrit dans un contexte général en Afrique d'influence grandissante des juntes militaires au sein desquelles des nationalistes anti-occidentaux cherchent à se rapprocher de la Russie, du monde multipolaire non-occidental et de la Chine.

"Il y a un contexte général de ras-le-bol de l'ancienne puissance impériale colonisatrice et de déception depuis un ou deux ans des opérations conduites par la France depuis des années".

"Il y a un ras-le-bol et de la déception de la part de ces pays qui pensent que la France a été inutile et contre-productive et que les Forces françaises ont agi avec arrogance et impérialisme. Selon eux, la France a empêché les Etats et le pouvoir en place de lutter efficacement contre les jihadistes", poursuit le spécialiste.

MICHELE CATTANI / AFP

Le Burkina Faso, en s'affranchissant de son lien militaire avec la France, exprime son refus de la "puissance occidentale impérialiste colonisatrice" et sa "volonté de lutter différemment contre le jihadisme. Si le Mali mise sur l'appui des forces russes de Wagner, Ouagadougou est partisan d'une action plus nationaliste et autochtone", analyse Alexandre Del Valle.