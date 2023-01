Une escalade entre le Maroc et l'Algérie serait inévitable, pour les dirigeants algériens

L'alliance militaire entre le Maroc et Israël inquiète Alger

Un haut conseil de sécurité s'est tenu le 18 janvier à Alger juste après l'annonce la veille d'un renforcement de la coopération militaire israélo-marocaine, a révélé Abdou Semmar, journaliste algérien indépendant dans l'émission Maghreb sur i24NEWS.

"L'Algérie se sent plus que jamais ciblée par cette alliance militaire. Pour les dirigeants algériens, il n'y a aucun doute que le Maroc veut faciliter le déploiement sur son territoire de forces armées israéliennes et veut acquérir des équipements israéliens très sophistiqués", a-t-il affirmé.

Selon le journaliste, le renseignement algérien a indiqué au président Abdelmadjid Tebboune qu'une éventuelle base logistique de drones israéliens pourrait être installé du côté de Oujda, pas très loin de la frontière algérienne. "On a du mal a vérifier la véracité de ces informations mais du côté d'Alger, on est certain que le Maroc et Israël sont unis plus que jamais et que les rapports de force seraient en train de changer radicalement au Maghreb. L'implication militaire d'Israël dans la région est en train de favoriser le Maroc et qu'il y aurait un présumé risque d'agression", a poursuivi le journaliste.

Une escalade entre le Maroc et l'Algérie serait inévitable dans l'esprit des dirigeants algériens. L'Algérie se définit comme le dernier bastion du nationalisme arabe, le dernier pays "antisioniste", qui milite ouvertement contre la normalisation des relations avec Israël.

Le Maroc a été quasiment le premier arabe a former une alliance militaire avec Israël. Il y a un "complot" selon les dirigeants algériens qui craignent que le Maroc soit beaucoup mieux armé que l'Algérie. "Selon l'Algérie, un Maroc soutenu militairement par Israël pourrait écraser très facilement le Polisario et réaliser les velléités expansionnistes du Maroc dans la région", explique M. Semmar.

La France sollicitée

Le chef d'Etat-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, a effectué cette semaine une visite officielle à Paris pour demander, selon le site Maghreb intelligence, la même technologie que les "satellites espions marocains". Selon Abdou Semmar, cette requête vise à contrecarrer la puissance militaire israélienne qui serait du coté du Maroc.

"L'Algérie avait comme fournisseur officiel la Russie mais comme les équipements russes ont prouvé leur inefficacité relative sur le front ukrainien, les dirigeants algériens ont pris peur et veulent rééquilibrer les rapports de force avec le Maroc et son allié Israël en cherchant l'aide de la France."