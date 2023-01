Maroc : première cérémonie publique pour la Journée internationale de la Shoah

"Cette cérémonie est un événement historique qui illustre l'approfondissement des relations entre les pays après la signature des accords d'Abraham" (Eli Cohen)

La synagogue Beit El de Casablanca a organisé dimanche soir une cérémonie spéciale pour marquer la Journée internationale de commémoration de la Shoah, en présence du ministre marocain de l'Éducation, Shakib Bin Moussa, de l’ambassadrice d’Israël au Maroc, Alona Fischer Kamm, de représentants des Nations Unies dans le pays, de plusieurs diplomates étrangers ainsi que des membres de la communauté juive locale et leur président Serge Berdugo. C'est la première fois qu'une cérémonie publique de la Journée de la Shoah a lieu au Maroc depuis la reprise des relations entre Rabat et Jérusalem.

Israel Embassy in Morocco La synagogue Beit El de Casablanca au Maroc où à eu lieu une cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la Shoah

Le caricaturiste belgo-israélien Michel Kichka a présenté aux participants le nouveau film d'animation en français "Les secrets de mon père", dont il est l’un des producteurs. Ce film raconte l’enfance de l’auteur et de son frère auprès d’un père rescapé de la Shoah qui témoigne publiquement de l’horreur des camps mais qui a du mal à communiquer avec ses enfants.

Israel Embassy in Morocco La synagogue Beit El de Casablanca au Maroc où à eu lieu une cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la Shoah

"L'éducation est l'outil le plus efficace dans la lutte contre l'antisémitisme et la négation de la Shoah. Le programme scolaire doit transmettre un message clair aux générations futures : plus jamais ça. 78 ans après la Shoah, je suis ravie de participer à cet événement spécial, ici au Maroc, et d'en apprendre davantage sur le rôle de la maison royale marocaine dans la protection des Juifs pendant les périodes les plus sombres de l'histoire. Le Maroc a été et est toujours un modèle d'inspiration du ‘vivre ensemble’", a déclaré Alona Fischer Kamm.

"La cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la Shoah au Maroc est un événement historique qui illustre l'approfondissement des relations entre les pays après la signature des accords d'Abraham, et renforce les relations entre les peuples au profit des générations futures", a quant à lui souligné le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen.