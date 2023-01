Afrique : la plus grande mégalopole au monde traversera 5 pays et abritera un demi-milliard de personnes

Cet ensemble urbain s'étendra sur près de 1 000 kilomètres et s'étalera sur cinq pays : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Benin et le Nigeria

Avec une ligne d'horizon saupoudrée de gratte-ciels et une autoroute traversant cinq pays, l'Afrique va bientôt abriter la première mégalopole officielle du monde. La mégalopole est un conglomérat de villes plus grand qu'une métropole, qui réunit plusieurs métropoles en un vaste continuum urbain où les frontières des villes sont floues.

Cet ensemble urbain destiné à être le plus grand au monde va s'étendre sur près de 1 000 km le long de la côte ouest de l'Afrique, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, passera par Accra (Ghana), Lomé (Togo) et Cotonou (Bénin), avant d'atteindre Lagos au Nigeria, et devrait abriter un demi-milliard de personnes d'ici quelques décennies.

Sia KAMBOU / AFP Des femmes vendant des gadgets au bord d'une rue, le 24 décembre 2021, dans le grand marché d'Adjame, un quartier populaire d'Abidjan.

L'Afrique est en pleine révolution démographique alors que sa population ne cesse d'augmenter. De plus en plus de tours, de bureaux, de complexes commerciaux et d'hôtels surgissent le long des côtes des cinq pays, rendant les frontières entre les pays de plus en plus floues. C'est ainsi que, selon le Guardian, le monde voit se développer la première mégalopole du monde, alors qu'à mesure que son infrastructure continue de se développer, sa population continuera de croître.

L'Afrique abrite 17 % des citoyens du monde, soit 1,4 milliard de personnes. Cependant, d'ici 2100, sa population va presque tripler et devrait atteindre 4 milliards, ce qui représentera 40% de la population mondiale, selon les Nations Unies. Les experts estiment qu'environ un demi-milliard de personnes vivront dans cette mégalopole qui sera alors la grande zone d'habitation continue sur Terre. En attendant, d'ici 2035, la population de la région devrait atteindre 51 millions d'habitants. "La question est de savoir comment les nations africaines gèrent l'urbanisation la plus rapide de l'histoire de l'humanité", a souligné le Guardian.