"Il n'y a absolument aucun lien entre Israël et l'Afrique du Sud" (Pnina Tamano Shata)

"Les relations avec l'Afrique sont extrêmement importantes et parfois je suis en colère car les populations noires, que ce soit aux Etats-Unis ou partout dans le monde n'ont pas une bonne opinion d'Israël. En tant que femme juive et noire je peux vous dire que l'antisémitisme et le racisme sont des notions très étroites. Les Noirs et les Juifs ont tant souffert, nous devons pouvoir collaborer", a déclaré Pnina Tamano Shata, membre du parti d'opposition HaMahane HaMamlahti et ancienne ministre de l'Immigration et de l'Intégration dans le magazine Afrique.

Interrogée sur les accusations d'"apartheid" de la part de l'Afrique du Sud, l'ex-ministre exprime sa "désolation" et appelle à ne pas "utiliser l'histoire des Noirs de manière cynique pour s'en prendre à Israël. "Il n'y a absolument aucun lien entre les deux", a-t-elle souligné.

"Lorsqu'on parle de mettre des clôtures entre nous et les Palestiniens, c'est parce qu'ils nous tirent dessus. Aucun pays au monde ne serait prêt a ce qu'on attaque sa population civile. En Afrique du sud, il s'agit d'un racisme profond et d'un véritable apartheid uniquement pour des questions raciales. On aimerait bien vivre sans clôture mais lorsqu'on nous tire dessus, il faut bien se défendre", explique-t-elle.

L'ancienne ministre a également évoqué l'accélération des investissements de l'Etat hébreu sur le continent africain et affirme que le gouvernement actuel doit poursuivre ses investissements dans tous les domaines pour promouvoir les intérêts d'Israël et internationaux.

Evoquant l'Ukraine, la députée de l'opposition a précisé qu'Israël a accueilli plus de 60000 personnes depuis l'invasion russe. "J'ai ouvert des hôtels et mis en place des aides. C'est une opération réussie mise en place avec l'armée et d'autres ministères", a-t-elle souligné.

