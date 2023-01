Nigéria : un artiste réalise des œuvres d'art à partir de sandales recyclées

Artiste et environnementaliste, l'homme mêle ses deux passions

Konboye Ebipade Eugene s'est donné pour mission la lutte contre la pollution plastique dans sa ville d'Abeokuta, dans l'État d'Ogun, au Nigeria. Il parvient à créer des portraits en mosaïque à partir de vieilles tongs qu'il publie ensuite sur ses réseaux sociaux. Artiste et environnementaliste, l'homme mêle ses deux passions.

"Les tongs sont les principaux acteurs de la pollution plastique car, en raison de leur prix abordable, toutes les personnes à faible revenu vont les choisir. Je vois que tout le monde a au moins une paire dans chaque maison. Mais quand les tongs ne sont plus utilisées, les gens les jettent et alors elles finissent enfouies dans le sol ou dans l'océan et abîment la vie marine en tuant les espèces", témoigne l'artiste.

Mosaïques multicolores qui présentent des portraits de sa communauté, Konboye Ebipade gagne déjà en popularité grâce à ses œuvres au-delà des frontières de l'Afrique.